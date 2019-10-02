Mircea Lucescu: Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım

A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Romanya'da katıldığı bir programda çarpıcı iddialarda bulundu. Lucescu, Galatasaray'ın teklifini reddettiği için pişman olduğunu söyledi. Lucescu, "Bükreş'te, Türk Milli Takımının başına geçme kararını verdiğim gün, Galatasaray Başkanı da gelmiş ve benimle görüşmüştü. Galatasaray'ı reddettiğim ve milli takıma gittiğim için pişmanım. Teklifi reddettim çünkü takımın başında bir teknik direktör vardı. Onu görevden alan kişi olmak istemedim" dedi.

"FRANSA MAÇINDA BENİM 8 OYUNCUM VARDI"

Tecrübeli hoca, "Milli Takım'a imza attığımda bana yaşlı bir takım olduğunu ve gençleştirmek istediklerini söylediler. İlk yılda pek fazla bir şey yapamadım, Ukrayna maçında iki gol verilmedi. İspanyol hakem vermişlerdi maça ve Ukrayna kulübesinde 4 İspanyol vardı. Bunu eleştirdim ve sonra Hırvatistan maçında, İzlanda maçında cezalı duruma düştüm. Milli Takım'ı 32 yaş ortalamadan, 24.5 ortalamaya düşürdüm. Fransa maçında benim takıma yerleştirdiğim 8 oyuncu vardı" ifadelerini kullandı.

Lucescu, 2017'nin Ağustos ayından, 2019'un Şubat ayına kadar A Milli Takımımızın başında görev aldı.

"AYRILIRKEN TÜM PARAMI ALDIM"

Lucescu, "Neden ayrıldım? Federasyon başkanı ile konuştum ve sözleşmem uzatılmazsa görevde kalmak istemediğimi söyledim. Ayrılırken tüm paramı aldım, bir sorun yaşamadım" diyerek sözlerini noktaladı.