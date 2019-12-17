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Mircea Lucescu, Santos yolunda!

Brezilya ekibi Santos, Milli takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'ya transfer teklifinde bulundu. Konuyla ilgili Rumen basınına konuşan Lucescu, "Santos'un teklifi ciddi ve somut. Henüz bir karar vermedim. Tek sorun, ailemden uzak kalacak olmam." dedi.

17.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:41

A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Santos'tan teklif aldığını açıkladı. kulübünün, deneyimli teknik adama ciddi bir teklif yaptığı ve yanıt beklediği belirtildi. Rumen basınında yer alan haberlere göre Mircea Lucescu'nun teklifi kabul etmesi bekleniyor.

"BU TEKLİF BENİ GURURLANDIRDI"

Santos iddiaları hakkında GSP'ye açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, "Santos'un teklifi ciddi ve somut. Henüz bir karar vermedim. Yeni yıldan sonra karar vereceğim çünkü başka ilginç teklifler de aldım" dedi. Brezilya'dan gelen teklifin kendisini onurlandırdığını belirten Lucescu, "Bu teklif beni gururlandırdı. Tek sorun, ailemden uzak kalacak olmam." ifadelerini kullandı. Haberde Lucescu'nun eşinin uzak mesafe nedeniyle bu teklife karşı çıkabileceği belirtildi.

(Futbol Arena)

Mircea Lucescu, Santos yolunda!

Mircea Lucescu, Brezilya, Spor


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