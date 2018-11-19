19 Kasım 2018, 19:14
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Ayrılık İddiaları Hakkında Konuşan Lucescu: Bu İş Benim İçin Gurur Meselesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Geleceğime ben karar veririm. Bu iş benim için artık gurur meselesi, genç bir grubu bir yere getireceğim." dedi.

A Milli Takım'ın yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde Teknik Direktörü Mircea Lucescu takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu.

"GELECEĞİME BEN KARAR VERİRİM"

Lucescu, ayrılık iddiaları hakkında, "Geleceğime ben karar veririm. Yararları olamayacağımı görmesem, inanmasam devam etmezdim. Bu bir gurur meselesi, genç bir grubu bir yere getireceğim. Şu anda işime devam ediyorum ve işimin iyi gideceğine inanıyorum." dedi.

"ULUSLAR LİGİNDE ZOR GRUPTAYDIK"

Milli takıma başarılı oyuncular dahil etmek için yurt içi ve yurt dışındaki maçları izlediklerini anlatan Lucescu, "Biz bu genç ekiple mart ayında başladık ve 7 aylık süreçte beraber oynuyoruz. Uluslar Liginde zor gruptaydık. Rusya ve İsveç dünya şampiyonasından döndü. İkisi de 3 yıldır aynı antrenör, aynı oyuncularıyla devam ediyor. 3 yıldır aynı tecrübeli birbirini tanıyan oyunculardan kurulu iki ekip. Bizden daha tecrübeliydiler. Daha iyi demek gerekir. Daha tecrübeli demek gerekir. 4 maçta da oyuna hükmeden bizdik. Biz sadece konsantrasyon durumundan goller yedik." diye konuştu.

Mircea Lucescu
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:14



YORUMLAR (5)
ALANYALI: Bu gençleri bir yere getireceğim demişsin bana sorarsan anca elin takımı koyar sende alır gelir türkiye ye geri getirirsin
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ADSIZ: turkiyede para çok niye istifa etsinki. para için imparator olursa niye lucescu gitsinki demir ören utansın para için federasyon başkanlığı bırakmıyor.yiyin ulan turkiye parasını kerizler maçlara gidip para veriyor nasılsa
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KNY: senle daha ne kadar iyi olabilirki zor gruptaymışız maç sonrası basın mensuplarda açıklama yapmayıp soruları alıp kalkıp gittin sonrada oyuncular kulüplerinde iyi oynasalardı oyunda tutumluku sorunu yaşamazdık diyorsun o zaman külüplerde iyi oynıyan oyuncular alsaydın kadroya . . . . .
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BIRAK BU AYAKLARİ: Adam altı ayda bir maça çıksın onda takım yenilsin alsın paraları ses çıkaran yok bence de hakli
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VESSELAM: Adam hakli beyler dagilin
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