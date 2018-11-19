Ayrılık İddiaları Hakkında Konuşan Lucescu: Bu İş Benim İçin Gurur Meselesi

A Milli Takım'ın yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde Teknik Direktörü Mircea Lucescu takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu.

"GELECEĞİME BEN KARAR VERİRİM"

Lucescu, ayrılık iddiaları hakkında, "Geleceğime ben karar veririm. Yararları olamayacağımı görmesem, inanmasam devam etmezdim. Bu bir gurur meselesi, genç bir grubu bir yere getireceğim. Şu anda işime devam ediyorum ve işimin iyi gideceğine inanıyorum." dedi.

"ULUSLAR LİGİNDE ZOR GRUPTAYDIK"

Milli takıma başarılı oyuncular dahil etmek için yurt içi ve yurt dışındaki maçları izlediklerini anlatan Lucescu, "Biz bu genç ekiple mart ayında başladık ve 7 aylık süreçte beraber oynuyoruz. Uluslar Liginde zor gruptaydık. Rusya ve İsveç dünya şampiyonasından döndü. İkisi de 3 yıldır aynı antrenör, aynı oyuncularıyla devam ediyor. 3 yıldır aynı tecrübeli birbirini tanıyan oyunculardan kurulu iki ekip. Bizden daha tecrübeliydiler. Daha iyi demek gerekir. Daha tecrübeli demek gerekir. 4 maçta da oyuna hükmeden bizdik. Biz sadece konsantrasyon durumundan goller yedik." diye konuştu.