Mirin Maçı Sakat Tamamladı

Beşiktaş
'ın Fransız yıldızı Mirin, Fenerbahçe
maçında yaşadığı sakatlık sonrası, değişiklik hakkı olmaması nedeniyle maçı sakat tamamladı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlıların Fransız oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin karşılaşmayı sakat sakat tamamladı. 87. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde Skrtel'le girdiği mücadele sonrasında sakatlanan yıldız oyuncu, tedavisinin ardından oyuna dahil oldu. Caner, Quaresma
ve Mustafa Pektemek
değişiklikleri nedeniyle oyuncu değişikliği hakkı kalmayan siyah-beyazlılarda Mirin oyuna sakat sakat devam etti. - İSTANBUL
Fenerbahçe, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA