07 Mart 2019, 23:40
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Miroslav Stoch, Sevilla-Slavia Prag Maçına Damga Vurdu

Miroslav Stoch, Sevilla-Slavia Prag Maçına Damga Vurdu

Avrupa Liginde Sevilla'nın Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçta Çekya ekibinin formasını giyen Miroslav Stoch, 1 gol 1 asistle oynadı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Slavia Prag, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

STOCH YILDIZLAŞTI

Sevilla 1. dakikada Ben Yedder ve 28. dakikada El Haddadi ile 2 kez öne geçerken, Slavia Prag'da tanıdık bir isim, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miroslav Stoch yıldızlaştı. Slovak oyuncu 25. dakikada ağları sarstı, 39. dakikada ise Kral'ın attığı golde asist yapan isim oldu.

BU SEZON 13 GOLÜ BULUNUYOR

Miroslav Stoch bu performansıyla, bu sezon 34 maçta 13 gol ve 11 asistlik bir performansa ulaştı. Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Prag'da oynanacak.

(Sporx)

Spor


YORUMLAR (2)
AYDIN DOĞDU: bizim çok bilmiş taratarımız varya onların sayesinde gitti bu futbolcumuz kına yakın işte şimdi avruda attığı gol yılın golü olur ama bizim taraftarımız dudak büker çok bilirlir ya klavye delikanlatrı messiyi ronaldayı alacağızya bunlar beğenilirmi
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SİMDİ AGLA HA AGLA FENEV KÜME: 190:7G0000000L YER CUMHURiYETi
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