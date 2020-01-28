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Mirzaoğlu'ndan depremzedeler için 250 bin TL

Gaziantepli hayır sever işadamı Hacı Mehmet Mirzaoğlu depremzedeler için 250 bin TL verdi.

28.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:37Mirzaoğlu'ndan depremzedeler için 250 bin TL
Gaziantepli hayır sever işadamı Hacı Mehmet Mirzaoğlu depremzedeler için 250 bin TL verdi.

6,8 şiddetindeki depremle sarsılan ve 'nın yaralarını sarmak için TV8'de yayınlanan Tek Yürek programına Gaziantepliler de yoğun ilgi gösterdi. Gaziantepli hayırsever iş adamı Nes-mir Yapı ve Hisar TV Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet Mirzaoğlu,da telefonla katıldığı programa Elazığ ve Malatya da Depremde zarar gören vatandaşlar için 250 bin TL yardımda bulundu. Programda 50 milyon TL'den fazla para toplandı. Kampanya çerçevesin de ünlü iş insanları ve sanatçılarda canlı yayına bağlanarak yaptıkları para bağışlarını açıkladılar. - GAZİANTEP

Türkiye, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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