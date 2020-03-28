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"Misafir gelmesin bana" dedi, evinin önüne "Korona virüs var girmek yasaktır" yazdı

"Misafir gelmesin bana" dedi, evinin önüne "Korona virüs var girmek yasaktır" yazdı Karabük'te bir kişi korona virüsten korunmak için evinin önündeki girişe yazı yazarak gelenlerin girişini önledi Karabük'te yaşayan 66 yaşındaki Recep Özen, ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya...

28.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:51
"Misafir gelmesin bana" dedi, evinin önüne "Korona virüs var girmek yasaktır" yazdı
Karabük 'te bir kişi korona virüsten korunmak için evinin önündeki girişe yazı yazarak gelenlerin girişini önledi
KARABÜK - Karabük'te yaşayan 66 yaşındaki Recep Özen, ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle misafirliğe gelenleri önlemek için evinin önüne "Korona virüs var girmek yasaktır" diye yazı yazdı.
Safranbolu'ya bağlı Sarıahmetli köyünde oturan Recep Özen, risk gurubunda olması nedeniyle evine gelenleri önlemek amacıyla ilginç bir yöntem buldu. Evinin Karabük-Kastamonu Karayolu'nun kenarında olması nedeniyle tanıdıklarının yanı sıra yoldan araçlarıyla geçen insanlarında sık sık adres sormasından dolayı tedirgin olan Özen, evinin girişine "Korona virüs var girmek yasaktır" yazısı astı. Yazıyı dikkate almayarak yine de kendisini görmek isteyenleri içeri almadan uzaktan konuşan Özen, böylelikle korona virüsten korunmaya çalışıyor.
Özen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, misafir kabul etmediğini söyledi.
İnsanların evden çıkmamasını isteyen Özen, "Yazıyı yazmamın sebebi korona virüsten korunmak. Adam geliyor adres soruyor, yanıma gelmek istiyor 'kardeş kusura bakma gelemezsin' diyorum. Vatandaş uzak dursun benden şimdilik, sonra görüşürüz. Yazıyı yazdıktan sonra gelen oldu 'niye yazdın?' dediler bende risk var dedim. Şakaya alınacak bir şey değil bu. Çok sayıda ölümlere sebep oluyor. İtalya'da günde 650 kişi, İspanya'da çok sayıda ölüm oluyor. Misafir kesinlikle yasak, ben daği çıkmıyorum. Misafir gelmesin abana ben kabul etmiyorum" dedi. ’Misafir gelmesin bana’ dedi, evinin önüne ’Korona virüs var girmek yasaktır’ yazdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Özen, Karabük, Genel

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"Misafir gelmesin bana" dedi, evinin önüne "Korona virüs var girmek yasaktır" yazdı

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