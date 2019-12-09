Misafir kaldığı evin sahibini öldürdü

TEKİRDAĞ'da Hasan Yavuz (72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç. (69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Yapılan bir ihbar üzerine daireye giden polis ekipleri, Hasan Yavuz'u kanepenin üzerinde kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı incelemede, yalnız yaşadığı belirtilen Yavuz'un boynundan bıçaklandığı belirlendi. Yavuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Yavuz'un yaklaşık 6 aydır evinde H.B.Ç.'nin misafir olarak kaldığın tespit etti. Polis , H.B.Ç.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. H.B.Ç., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Gece tartıştık, bir anlık öfkeyle olay gerçekleşti" dedi.

Emniyetteki soruşturmasının ardından mahkemeye çıkarılan H.B.Ç., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.