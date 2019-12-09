Haberler » Güncel » Misafir kaldığı evin sahibini öldürdü - Haber

Misafir kaldığı evin sahibini öldürdü

TEKİRDAĞ'da Hasan Yavuz (72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç. (69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

09.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:32Misafir kaldığı evin sahibini öldürdü

TEKİRDAĞ'da Hasan Yavuz (72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç. (69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Yapılan bir ihbar üzerine daireye giden polis ekipleri, Hasan Yavuz'u kanepenin üzerinde kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı incelemede, yalnız yaşadığı belirtilen Yavuz'un boynundan bıçaklandığı belirlendi. Yavuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Yavuz'un yaklaşık 6 aydır evinde H.B.Ç.'nin misafir olarak kaldığın tespit etti. , H.B.Ç.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. H.B.Ç., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Gece tartıştık, bir anlık öfkeyle olay gerçekleşti" dedi.

Emniyetteki soruşturmasının ardından mahkemeye çıkarılan H.B.Ç., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.



Hasan Yavuz, Tekirdağ, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:52 Çavuşoğlu: Avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz - Haber
21:48 Zarif ile Gani, Afganistan barış görüşmelerini değerlendirdi - Haber
21:47 Minibüsle otomobil çarpıştı - Haber
21:45 Çavuşoğlu avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz - Haber
21:42 Define ararken suçüstü yakalandı - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
19:08 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu - Haber
18:47 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı - Haber
9.12.2019 21:54:00