Misafir Öğrencilere İkamet Konusunda Bilgi Verildi

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından düzenlenen kardeşlik sohbetinde yabancı öğrencilere bazı bilgiler verildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) ve Anadolu Üniversitesi
'nde eğitim gören misafir uluslararası öğrenciler dernek binasında bir araya geldi. Dernek başkanı Nihat Demir
kısa bir konuşma yaptıktan sonra sözü İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız
'a bıraktı. Dünyanın farklı yerlerinden Eskişehir'e gelerek eğitime devam eden misafir öğrencilere Türkiye
'de ikamet edilmesi gerektiğini, bu ikamet edebilmek için yapılması gerektiklerini konusunda bilgi verildi. Program dolayısıyla; Gökhan Akyıldız, Türkiye'nin göç politikasından ülkemizin ve dünyanın Suriye
politikasından bahsederek öğrencilere kurum çalışmaları hakkında bilgiler vererek öğrenci problemleri, vatandaşlık ile ilgili öğrencileri ilgilendiren meselelerde bilgilendirme yaptı. Öğrencilerin ikamet konularda sorularını da cevaplandıran Gökhan Akyıldız, her zaman öğrencilerin problemlerine çözüm üretme konusunda yanlarında olduklarını ifade etti.
Başkanı Nihat Demir de İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Yıldız'a ve programa katılan öğrencilere teşekkürlerini ifade etti. - ESKİŞEHİR
Nihat Demir,Eskişehir,Gökhan Akyıldız
18 Kasım 2018 Pazar 10:47