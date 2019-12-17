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Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı

Denizli'de annesi Suna B.'nin misafir olarak kaldığı evde bırakıp kaçtığı 3 aylık kız bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

17.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:19Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı

'de annesi Suna B.'nin misafir olarak kaldığı evde bırakıp kaçtığı 3 aylık kız bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı. ilçesinde yakalanan anne Suna B. ise gözaltına alındı.

Olay bugün saat 13.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi 271 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suna B. 3 aylık olduğu öğrenilen kız bebeğini, 3 gündür misafir olarak kaldığı akrabalarının evine bırakıp kaçtı. Eve geldiklerinde bebeği terk edilmiş olarak bulan yakınları, Suna B.'yi aradı. Suna B.'nin bebeğe bakmayacağını söyleşmesi üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan bebek, kontrol amacıyla ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilip, korumaya alındı.Öte yandan, polis Çivril ilçesinde olduğu belirlediği anne Suna B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.



Denizli, Çivril, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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