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Misafirlerini ağırladıkları sırada evlerinin çatısı yandı

Sivas'ta Eraslan ailesinin evlerinde misafirlerini ağırladıkları sırada çatılarında çıkan yangın büyük panik yaşamalarına neden oldu.

24.07.2019 11:07 Misafirlerini ağırladıkları sırada evlerinin çatısı yandı
Sivas'ta Eraslan ailesinin evlerinde misafirlerini ağırladıkları sırada çatılarında çıkan yangın büyük panik yaşamalarına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sularında 4 Eylül Mahallesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Eraslan ailesinin evde misafirlerini ağırladığı sırada evlerinin çatısından dumanlar yükseldi. Evdekiler ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine çağrılan Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangını fark eden İsmail Karaca, sabah uyanıp balkona çıktığında yangını fark ettiğini belirterek, "Baktım ki çatıdan duman çıkıyor. Çatı yanıyor dedim hemen telefonu itfaiyeyi arasın diye gelinime verdim, aşağı indim. Bende doğru buraya koştum. Çok şükür kimsede bir şey yok" dedi. - SİVAS

Eylül, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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