Tavana yerleştirilmiş koltuk, sehpa, lavabo ve diğer eşyalarla misafirlerinin başını döndüren "ters ev"lerin sayısı giderek artıyor.Farklı girişimcilerin büyük şehirler başta olmak üzere birçok şehirde kurduğu "ters ev"ler ilgi görüyor. Kayseri 'de Oymaağaç mevkisindeki bir alışveriş merkezinin yanına yapılan "ters ev", kısa süre önce ziyarete açıldı.Temelindeki eğimli açı nedeniyle içine girildiği an baş dönmesi hissi veren ters eve ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Ters gişesiyle ziyaretçilerini karşılayan ev, park halindeki ters otomobil ve ters kapısıyla ilk andan itibaren misafirlerini şaşırtıyor.Evin içinde poz veren ziyaretçiler, çektikleri fotoğrafları ters olarak düzenleyip kendilerine tavandaymış görüntüsü veriyor.Ankara, Safranbolu ve Kayseri'deki ters evlerin işletmeciliğini yapan, Ordu 'daki ters evi de inşa eden Nurettin Karateke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerin ilkini girişimci Kaan Karahan'ın Antalya 'da açtığını söyledi.Asıl mesleği kuyumculuk olan Karateke, arkadaşı Emin Görmez'in teklifiyle ters ev işine ortak olduğunu ve isim hakkını alarak farklı şehirlerde de evler açtıklarını anlattı.Kayseri'deki ters evle ilgili bilgi veren Karateke, binanın 4 santimetre ön tarafa, 8 santimetre ise sağ tarafa yatık olduğuna dikkati çekerek, "Bu, evimize giren insanların başını döndürmek için profesyonel şekilde ayarlandı. Biz evimize gelen misafirlerimize tavanda yürüme hissi yaşatmak istiyoruz. Bu açıyı sağlamak maliyetimizi epey artırıyor. Baş dönmesi hissini verebilmek için temelde 60 ton ağır çelik kullandık. 174 metrekare ev, 20 metrekarelik temelde duruyor." diye konuştu.Karateke, mobilyaların yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi, lavabo, karyola, ocak gibi tüm eşyaların tavana monte edildiğini söyledi."İlk yıl 300 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz"Tüm eşyaların gerçek olduğunu, şu ana kadar hiçbir kazayla karşılaşmadıklarını vurgulayan Karateke, şöyle konuştu:"Eşyalara baktığınızda vida göremezsiniz. Biz her eşyayı çelik iticilerle özel yöntemlerle monte ettik. Tüm eşyalar gerçek, buzdolabımız çalışıyor. Bir evin içindeki her şey düşünüldü. Evimiz 80 müşteriye kadar taşıyor, yürüme ağırlığıyla beraber insanların ağırlığı hesap edildi. Kayseri halkının yanı sıra Kırşehir, Yozgat, Sivas gibi çevre illerden de ziyaretçi alıyoruz. Biz buraya ilk yıl 300 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Şu an İzmit Ormanya'ya yeni bir ev inşa ediyoruz. Ordu'ya yaptığımız evi belediye işletiyor. Safranbolu'daki evi yeniliyoruz. Geçen yıl Safranbolu'daki evi gezen bir kişi bu yıl çok farklı bir ters evle karşılaşacak. 2019 yılında Safranbolu'daki ters evi 500 bin kişi ziyaret etti, bu yılki hedefimiz 1 milyon ziyaretçi."Ters evin ziyaretçilerinden Sema Özgenç ise eve ilk girdiğinde başının döndüğünü, zamanla alıştığını anlatarak, "Kayseri'de ilk olduğu için çok meraklandım. Gayet güzel ve şaşırtıcı. Çok fazla fotoğraf çektirdim. Çok dikkat çekici bir yer." dedi.Nilüfer Atlı da ters evde farklı bir deneyim yaşadığını belirterek, "Eve ilk girdiğimde başım döndü. Şu an iyiyim. Herkesin gelip görmesini isterim, çok farklı." ifadelerini kullandı.