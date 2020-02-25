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Misafirliğe geldiği Bozüyük'te Müslüman oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesine misafirliğe gelen Ukrayna vatandaşı, Bozüyük İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman oldu.

25.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:52Misafirliğe geldiği Bozüyük'te Müslüman oldu
'in ilçesine misafirliğe gelen vatandaşı, Bozüyük İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman oldu.

Ukrayna'da yaşayan Ksenıye, Bozüyük'e zaman zaman misafir olarak geldiğini İslamı araştırarak karar verdiğini ve ilgili eserleri de okuduğunu söyledi. İsim olarak da Zeynep ismini seçtiğini belirtti. Ailesinin de konudan haberdar olduğunu ve Müslüman olarak kendisinin mutlu olduğunu belirterek, ailesinin de bu mutluluğu kendisiyle paylaştıklarını ifade etti. İlçe Müftüsü Mustafa Topal da kendisine İslam hakkında öz bilgi verdi. Kendisini kutlayarak İhtida Belgesi takdim etti. Ayrıca başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere dini kitaplar hediye edildi. - BİLECİK

Ukrayna, Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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