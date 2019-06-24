24.06.2019 17:03
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Misafirliğe gittiği evde arkadaşını bıçakladı

Misafirliğe gittiği evde arkadaşını bıçakladı

Esenyurt'ta bulunan bir rezidansa arkadaşlarına misafirliğe giden iki şahıs, gittikleri evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Esenyurt 'ta bulunan bir rezidansa arkadaşlarına misafirliğe giden iki şahıs, gittikleri evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri mutfakta bulunan bıçağı alarak arkadaşını bıçakladı.

Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa mahallesi 1993 sokakta bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri yabancı uyruklu iki kişi ortak arkadaşlarının yanına misafirliğe gitti. Misafirliğe giden yabancı uyruklu iki kişi bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Ev sahibi arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Mutfakta bulunan bıçağı alan şahıs, arkadaşını bıçaklayarak kaçtı.

Bıçakla birlikte yakalandı

Sesleri duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdır. Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğime bağlı ekipler de olayla ilgili inceleme başlatıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
polis , barbaros hayrettin , esenyurt , 3. Sayfa

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