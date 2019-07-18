18.07.2019 09:24
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Misafirliğe gittiği evi soydu

Adana'da misafirliğe gittiği evden 50 bin TL değerinde altın ve para alan zanlı tutuklandı.

Adana'da misafirliğe gittiği evden 50 bin lira değerinde altın ve para alan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.H. 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti. Bu davet üzerine K.B. beraberinde Y.T. ile birlikte eve gitti. Daha sonra B.H., K.B. ile alışveriş yapmak için semt pazarına gitti. Evde tek kalan Y.T. masa üzerinde bulunan kasa anahtarını alıp ev sahibi B.H.'nin kasa içinde bulunan 50 bin lira değerinde para ve altınını çaldı. Alışverişin ardından eve dönen B.H., K.B ve Y.T. bir süre oturup sohbet ettikten sonra ayrıldı. B.H. daha sonra, kasasındaki altın ve paralarının olmadığını fark edince, arkadaşı K.B.'yi arayıp soyulduğunu söyledi ardından polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirten Y.T. çaldığı altın ve paraları polise teslim etti.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Misafirliğe gittiği evi soydu
Kaynak: İHA
Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (4)
46: 7 ayda tanı evde bırak git nasıl güven duyuyolar anlamadım ailesi yokmu acaba kizin
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MEHMETK: hayret! nasıl oldu da tutuklamışlar? şaşırdım doğrusu!
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DELİDİR NE YAZSA YERİDİR: Soysuz, kanı bozuk , evrimini tamamlamamış insan
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HTC: EV İNSANIN MAHREMİDİR. KİMİ İÇERİ ALDIĞIMIZA DİKKAT ETMELİYİZ
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