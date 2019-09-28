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Misafirliğe gittiği köyde kaybolan alzaymır hastası bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde misafirliğe gittiği köyde kaybolan alzaymır hastası, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

28.09.2019 10:50Misafirliğe gittiği köyde kaybolan alzaymır hastası bulundu
Amasya'nın Suluova ilçesinde misafirliğe gittiği köyde kaybolan alzaymır hastası, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.
Bursa'dan eşi Bedriye Mutlu (68) ile Suluova ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki yakınlarının yanına giden alzaymır hastası Cemal Mutlu (69), dün akşam saatlerinde köyde kayboldu. Çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayan Mutlu'nun yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
Bunun üzerine Suluova Jandarma Komutanlığı ile Amasya AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipler, köyün yakınındaki ormanlık bölge ile 15 kilometrelik bir alanda arama yaptı.
Sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine Mutlu'nun, 8 kilometre uzaklıktaki Akören köyü yakınlarında olduğu belirlendi. Jandarma ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Suluova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Mutlu, ailesine teslim edildi.
Bedriye Mutlu, eşi kaybolunca çok korktuklarını belirterek, "Daha önce de Bursa'da iki defa kaybolmuş, oğlum ve damadım hemen bulmuştu. Çok kötü oldum akşamdan beri. Jandarmaya ve AFAD'a çok teşekkür ederim, bizleri sevindirdikleri için." diye konuştu.

Jandarma, Suluova, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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