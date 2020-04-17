MİSİAD mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti
Memleketçi ve Sanayici İş adamları Derneği (MİSİAD), korona virüs sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar için harekete geçti.
17.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:45
Memleketçi ve Sanayici İş adamları Derneği (MİSİAD), korona virüs salgını döneminde de Türkiye genelinde ve 42 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Salgından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşlara maske, eldiven ve hijyen malzemesinin yanı sıra gıda ve nakdi yardımlarda da bulunuluyor. Bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen müzisyenleri de unutmayan MİSİAD, Ankara 'da ikamet eden müzisyen ve ailelerine de çeşitli yardımlarda bulunuldu. Dernekten konuya ilişkin yapılan açıklamada bu yardımların devam edeceği bildirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA