Mısır, 2 bin 100 yıllık antik yaldızlı tabutu sergiledi

Geçtiğimiz haftalarda New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nden geri alınan 2 bin 100 yıllık yaldızlı antik tabut, Mısır'a teslim edilmesinin ardından ülkesinde sergilendi.Mısır'ın açtığı davanın sonuçlanması üzerine, Metropolitan Sanat Müzesi'nin yaklaşık 4 milyon dolara aldığı antik yaldızlı tabutu geçtiğimiz haftalarda Mısır yetkililerine teslim etmişti. Ptolemaios Krallığı dönemine dayanan 2 bin 100 yıllık yaldızlı antik tabut başkent Kahire 'nin Fustat bölgesinde bulunan Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi'nde sergilendi. Antik Mısır tanrılarından Heryshef kültünün yüksek rütbeli bir rahibi olduğu anlaşılan Nedjemankh'ın cenazesi için imal edilen tabut ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.Mısır Antik Müdürü Khaled al-Anany, antik tabutun geçtiğimiz Çarşamba günü New York'ta bulunan Metropolitan Sanat Müzesi yetkililerinden teslim alındığını söyledi. Mısırlı Bakan, tarihi eserin sadece Mısırlılar için değil ortak tarih için önem taşıdığını dile getirerek, bu eşsiz ve mükemmel tarihi eserin ülkesine iade edilmesinin Mısır ve ABD arasındaki "son derece güçlü bağları" gözler önüne serdiğini dile getirdi. Antik tabutun ülkesine teslim edilmesi noktasında gösterdiği işbirliği nedeniyle ABD tarafına teşekkürlerini sunan Anany, karşılıklı koordinasyon çabalarının tarihi mirasların kaçakçılığını önlemek anlamına geldiğini belirtti.Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tarihi tabut 2020 yılında Büyük Mısır Müzesi'nde sergilenecek.Mısır'daki 2011 devriminden sonra Mısır'ın Minya bölgesinden çalınan ardından da Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırılan tarihi eser, Almanya'ya götürülerek restore edilmişti. Parisli bir müzayedeci tarafından Temmuz 2017'de Fransa'daki bir müzeye satılmıştı. Daha sonra ABD'nin New York eyaletindeki Metropolitan Sanat Müzesi'ne getirilen tabut, Mısır'ın açtığı dava sonucu ülkesine geri getirildi.(İHA)