Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mısır, 2 bin Rus vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin vermedi - Haberler

Mısır, 2 bin Rus vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin vermedi

Rusya'nın Mısır konsolosluğu, Mısır'da bulunan 2 bin Rus vatandaşının dönüşü için izin alınamadığını açıkladı.

21.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:38
Mısır, 2 bin Rus vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin vermedi
Rusya 'nın Mısır konsolosluğu, Mısır'da bulunan 2 bin Rus vatandaşının dönüşü için izin alınamadığını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya'nın Mısır konsolosluğu ülkede bulunan birçok Rus vatandaşının Türkiye ve Kazakistan, üzerinden transit uçuşlarla ülkeye döndüğü açıklandı. Konsolosluk yetkilileri, ülkede kalan 2 bin Rus vatandaşının, Mısır'ın gümrükleri ve uçuşları yasaklaması nedeniyle geri dönemediğini, Rusya ve Mısır makamları arasında konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Rus Yetkililer, Rus havayollarına ait uçakların ülkede kalan 2 bin Rus vatandaşının dönüşü için hazırda bekletildiğini duyurdu.

Rusya'nın Mısır Konsolosu Svetlana Zubova, sorunun çözülmesi durumunda Rus Aeroflot havayollarına ait uçakların Kahire'ye uçacağını ve öncelikle 31 Mart tarihi öncesine uçak bileti alan Rus vatandaşlarının tahliye edileceğini açıkladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Haberler
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu Haberler
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Haberler
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Fenerbahçe’den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi Haberler
Fenerbahçe'den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu’na takıldı Haberler
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm

Son Dakika Güncel Haberleri

Kastamonu'da köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı - Haber Sığınmacılar kandil dualarında huzurlu bir hayat diledi - Haber İçişleri Bakanlığı: Lokanta ve restoranlar sadece paket servis yapacak - Haber Mahalle muhtarları, itfaiye ve esnaf, sağlık çalışanlarını alkışladı - Haber Lokanta ve restoranlar için yeni tedbirler - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading