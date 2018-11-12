Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara piramidi yakınlarında keşfedilen yedi lahit mezarda çok sayıda kedi mumyası ve heykeli bulundu…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F12%2Fmisir-da-yeni-kesif-mumyalanmis-kediler-ve-gubre-bocekleri&v=LNdTa7DKFXU&redir_token=OB7B95PTakAzPzU5l7lUTNC7x0x8MTU0MjEyMDAyOUAxNTQyMDMzNjI5&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F12%2Fmisir-da-yeni-kesif-mumyalanmis-kediler-ve-gubre-bocekleri&v=LNdTa7DKFXU&redir_token=OB7B95PTakAzPzU5l7lUTNC7x0x8MTU0MjEyMDAyOUAxNTQyMDMzNjI5&event=video_description' data-sessionlink='itct=CCoQ6TgYACITCLP1w_WKz94CFdRi4Aod1ssMa0j1qqiGu-3U6yw' data-target-new-window='True' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/11/12/mis...</a>