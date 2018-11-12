12 Kasım 2018, 20:51
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Mısır'da Yeni Keşif: Mumyalanmış Kediler ve Gübre Böcekleri

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara piramidi yakınlarında keşfedilen yedi lahit mezarda çok sayıda kedi mumyası ve heykeli bulundu.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara piramidi yakınlarında keşfedilen yedi lahit mezarda çok sayıda kedi mumyası ve heykeli bulundu…

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12 Kasım 2018 Pazartesi 20:51