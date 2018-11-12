Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara piramidi yakınlarında keşfedilen yedi lahit mezarda çok sayıda kedi mumyası ve heykeli bulundu…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=sVXovulyYyE&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F12%2Fmisir-da-yeni-kesif-mumyalanmis-kediler-ve-gubre-bocekleri&redir_token=_0gX4dGdx1inQkyHKw5_s9xP6OZ8MTU0MjEzMTQzMUAxNTQyMDQ1MDMx' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'v=sVXovulyYyE&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F12%2Fmisir-da-yeni-kesif-mumyalanmis-kediler-ve-gubre-bocekleri&redir_token=_0gX4dGdx1inQkyHKw5_s9xP6OZ8MTU0MjEzMTQzMUAxNTQyMDQ1MDMx' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCM_IrrK1z94CFZuS3godQikHxSj4HUihxsnL7pf6qrEB' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/11/12/mis...</a>