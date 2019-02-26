Mısır Barışçıl Muhalifler İçin Hiç Bu Kadar Tehlikeli Olmamıştı" (2)

Uluslararası Af Örgütü
, Mısır
'da barışçıl muhaliflerin yakın tarihte hiç olmadığı kadar tehlikeyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yaptı.
Uluslararası Af Örgütü'nün Orta Doğu
ve Kuzey Afrika
'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili 2018 raporu, örgütün bölge direktörü Heba Morayef tarafından Lübnan
'ın başkenti Beyrut
'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Fransa
ve ABD
'nin, Mısır yönetimini insan hakları ihlallerinin yaşandığı baskınlar sırasında kullanılan silahlarla desteklediğine dikkat çekilen raporda, "Mısır, yakın tarihinde barışçıl muhalifler için hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı." ifadesi kullanıldı.
Af Örgütü Bölge Direktörü Morayef, Mısır'daki son idam vakalarına ilişkin bir soru üzerine de tüm ülkelerde idam cezalarına karşı kampanyalar düzenlediklerini söyledi.
Mısır yönetiminin son 6 yılda yeniden idam cezalarını uygulamaya başladığını hatırlatan Morayef, Uluslararası Af Örgütü olarak ölüm cezalarına karşı çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Yemen
ve Suriye
'deki ihlaller ile savaş suçları
Örgütün raporunda, uluslararası toplumun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki insan hakları ihlallerine yönelik ilgisizliğinin bölgedeki hükümetlere daha çok ihlal için cesaret verdiği ve bu ihlallerin cezasız kaldığı vurgulandı. Avrupa Birliği
'ne üye bazı ülkelerin Yemen'deki iç savaşa müdahil olan Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri
'ne (BAE) silah sevkiyatını askıya aldığı, ancak ABD, İngiltere
ve Fransa gibi ülkelerin ise milyarlarca dolarlık silahları göndermeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, söz konusu silahların bazılarının Yemen'de uluslararası hukuka aykırı olarak kullanıldığı belirtildi.
Suriye rejim güçlerinin de savaş suçu işlemeye devam ettiğine değinilen çalışmada, Rusya
ve Çin
'in de bu suçları sorgulamadan rejime destek olmayı sürdürdüğü aktarıldı.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin yüzlerce sivilin ölümüne yol açtığı ifade edilen raporda, Suriye'nin Rakka
kentinde koalisyon tarafından düzenlenen bazı saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği kaydedildi. İran
ve Suudi Arabistan'daki tutuklamalar
İran'da da çok sayıda gösterinin bastırıldığı ve binlerce göstericinin tutuklandığına vurgu yapılan raporda, buna karşın Avrupa Birliği'nin Tahran
yönetimi ile insan hakları konusunda yürüttüğü diyaloğun sessizliğe büründüğü kaydedildi.
Zorunlu başörtüsünü protesto edenleri savunan kadın aktivistlerin barışçıl etkinliklerine karşı ağır bedeller ödediği anlatılan raporda, şu ifadelere yer verildi:
"2018, İran için utanç yılı oldu. Yönetim binlerce gösterici, öğrenci, gazeteci, işçi ve insan hakları savunucusunu tutuklandı. Birçok kez de tutuklamalar keyfi olarak yapıldı."
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Kaynak: AA