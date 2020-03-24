Mısır Covid-19 salgınına karşı iki hafta boyunca akşamları dışarı çıkma yasağı getirme kararı aldı

Arap dünyasının 100 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Mısır'da hastalığa yakalananların sayısının artması üzerine, bu ülkede akşam 19 ile sabah 07 arasında dışarı çıkma yasağı getirildi.Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, yasak dolayısıyla özel ve kamu toplu taşıma araçlarının hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Kaynak: Euronews.com