Haberler » Güncel » Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 'Libya'daki krize birkaç ay içinde çözüm bulacağız' - Haber

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Libya'daki krize birkaç ay içinde çözüm bulacağız"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'daki krizin ülkesinin milli güvenliğini olumsuz etkilediğini belirterek, krize birkaç ay içinde çözüm bulacaklarını söyledi.

11.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:32Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:
Mısır Abdulfettah es-Sisi, 'daki krizin ülkesinin milli güvenliğini olumsuz etkilediğini belirterek, krize birkaç ay içinde çözüm bulacaklarını söyledi.
Mısır'ın güneyinde yer alan Asvan kentinde yapılan Afrika Çalıştayının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Libya'ya sınırı bulunduğunu ve bu ülkede yaşananlardan öncelikle Mısır'ın milli güvenliğinin olumsuz etkilendiğini ifade etti.
Afrika ülkelerini teröre karşı iş birliği yapmaya çağıran Sisi, "Libya'da çözüm için hızlı bir şekilde hareket edeceğiz ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde Libya krizine bir çözüm bulacağız. Tabii ki siyasi çözüm." dedi.
Teröre karşı "ortak hareket etmekten başka çare bulunmadığına" dikkati çeken Mısır Cumhurbaşkanı, Mısır'ın terör sorunu olan bütün ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu, bu konuda mesai harcayacaklarını ve bir sonuç almadan da kamuoyuna açıklama yapmayacaklarını kaydetti.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10 Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı - Haber
18:10 Kazakistan, İnsani Gelişme Endeksinde 50. oldu - Haber
18:09 Eski TBMM Başkanı Kahraman'a Uşak Üniversitesinden fahri doktora - Haber
18:07 Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:05 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:17:25