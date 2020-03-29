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Mısır'da 10 vilayette bazı kent ve köyler karantinaya alındı

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 vilayete bağlı bazı kent ve köylerin karantinaya alındığı belirtildi.

29.03.2020 02:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 02:40
Mısır'da 10 vilayette bazı kent ve köyler karantinaya alındı
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 vilayete bağlı bazı kent ve köylerin karantinaya alındığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, televizyonda yaptığı açıklamada, 10 vilayette bazı kent ve köylerin 14 gün boyunca karantinada tutulacağını söyledi.
Hangi kent ve köylerin karantinaya alındığını açıklamayan Mücahid, devlet kurumlarının, karantinadaki yerlerde yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet edeceğini, İçişleri Bakanlığının da güvenlik ve hareketi engellemek üzere görevde olacağını hatırlattı.
Mısır Sağlık Bakanlığı, dün 6 yeni vakanın vefatıyla Kovid-19'dan ölenlerin 36'ya ulaştığını, 40 yeni vaka tespitiyle ülkede toplam vakanın 576'ya yükseldiğini duyurmuştu. Bakanlık, tedavi sonucunda iyileşenlerin 121 kişi olduğunu belirtmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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