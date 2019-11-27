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Mısır'da 16 ilin valisi değişti

Mısır'da, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ilin valisi değişti.

27.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:08Mısır'da 16 ilin valisi değişti
Mısır'da, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ilin valisi değişti.
Mısır Devlet Televizyonunun haberine göre, atanan 16 vali ve 23 vali yardımcısı, Abdulfettah es-Sisi'nin huzurunda yemin ederek göreve başladı.
Valisi değiştirilen kentler arasında ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'nin yanı sıra İsmailiye, Menufiye, Asvan ve Matruh da bulunuyor. Başkent Kahire'de ise vali değişikliğine gidilmedi.
Değişikliklerin yarın Mısır Parlamentosu'nun onayına sunulacağı duyuruldu. Mısır yasalarına göre Cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan valilerin Mısır Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.
27 ilin bulunduğu Mısır'da Sisi döneminde Şubat 2015, Şubat 2017 ve Ağustos 2018'de olmak üzere 3 defa toplu vali ataması yapılmıştı.
revizyonu bekleniyor
Sisi yönetimine yakınlığı ile bilinen Yevm es-Sabig gazetesi ise adını açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, önümüzdeki günlerde ülkede kabine revizyonunun da yapılacağını yazdı.
Gazete haberinde 8 bakanın değiştirileceği iddiasında bulundu.

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Kabine, Güncel

Kaynak: AA

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