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Mısır'da 2 mumyaya ait lahit restorasyon amacıyla açıldı

Mısır'da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 2 mumyaya ait lahitler açılıp incelemeler yapıldı.

21.09.2019 23:52

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Ulusal Medeniyet Müzesi'nde bulunan 2 mumyanın lahiti restorasyon amacıyla açıldı.

MUMYALARIN AÇILIŞ ANI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı.

Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.

LAHİT NEDİR?

Özellikle Antik Çağ'da insanların ölülerini muhafaza ettikleri, genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla taştan oyulan, sandık şeklinde mezar. Günümüzde de hâlen özellikle bazı devlet büyüklerinin mezarlarında görülür.

Lahitler, Antik Çağ ve günümüzde bu nedenle sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğramış, tahrip edilmişlerdir.

Mısır'da 2 mumyaya ait lahit restorasyon amacıyla açıldı

Kahire, Yaşam, Dünya, Güncel

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