Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu
12.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:46
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Kırsal kesimlerde şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarından ötürü bazı evler yıkıldı.
Kırsal kesimlerde şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarından ötürü bazı evler yıkıldı.
Kaynak: Euronews.com
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