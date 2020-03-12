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Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu

12.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:46
Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kırsal kesimlerde şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarından ötürü bazı evler yıkıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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