Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu.
13.03.2020 01:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:33
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olduView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Haberler
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Haberler
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı