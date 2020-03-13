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Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu.

13.03.2020 01:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:33
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olduView on euronews Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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