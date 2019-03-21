Mısır'da Bir Fabrikada Gaz Deposu Patladı: 8 Ölü

Kaynak: DHA

– Mısır'da gaz deposunun patlaması sonucu fosfat fabrikasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybetti.Patlama, Mısır'da bulunan Süveyş şehrine bağlı Ein al-Sukhna'daki fosfatlı yapay gübre üreten bir fabrikada meydana geldi. Yerel medya, gaz deposunun patlaması sonucu çıkan yangında en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar, olay yerine gelen acil durum ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.