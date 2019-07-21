Kupa töreninde Mısır hükümetinin elini sıkmayan Mahrez hakkında suç duyurusu

Mısır Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Sabri, Cezayirli futbolcu Mahrez'in kupa töreninde Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli ile Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Sabri ile kasten tokalaşmayarak onlara hakaret ettiğini öne sürdü.

Mısır Ceza Kanunu'nun 98'inci maddesine göre söz konusu tutumun, aşağılama ve hakaret anlamına geldiğini kaydeden avukat, Mahrez'in Mısır'a girişinin engellenmesini talep etti.

MISIR'A GİRİŞİNİN YASAKLANMASI İSTENİYOR

Mısır'da yayın yapan Eş-Şuruk Gazetesi'ne konuşan Sabri, "Mahrez'in hareketinin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Mısırla ilgili planları çerçevesinde ve kasıtlı olarak yapıldığı" iddiasında bulundu. Sabri, konunun takipçisi olacağını ve Cezayirli futbolcunun Mısır'a girişinin engellenmesi için mümkün olan tüm yasal yöntemlere başvuracağını da ekledi.

Cezayir, geçen cuma akşamı Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal'i Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde Cezayirli kaptan Mahrez, diğer yetkililer ile tokalaşmış ancak Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli'ye sıra geldiğinde durmuş ve tokalaşmadan geri dönmüştü.