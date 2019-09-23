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Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda 650 kişi gözaltında

Mısır'ın çeşitli bölgelerinde darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı 650'ye çıktı.

23.09.2019 14:50Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda 650 kişi gözaltında
Mısır'ın çeşitli bölgelerinde darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan kişi sayısı 650'ye çıktı.

Mısır'da bir insan hakları örgütünden yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde Cuma günü başlayan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilerde şu ana kadar 650 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

İki gün önce Mısır'ın başkenti Kahire'de Sisi karşıtı başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi'nin istifa etmesi için çağrı yaptı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek onlarca göstericiyi gözaltına aldı.

Mısır'daki gösteriler, İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali'nin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etmek için sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağırmasının ardından başlamıştı. Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, "meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti. - KAHİRE

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Kahire, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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