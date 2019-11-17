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Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı

Mısır'ın Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

17.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:43Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı
Mısır'ın Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mısır'ın Gize kenti yakınlarında Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direği devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - KAHİRE

Nil Nehri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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