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Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Anan serbest bırakıldı

Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan serbest bırakıldı.

22.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:44 Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Anan serbest bırakıldı
Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan serbest bırakıldı.
Mısırlı milletvekili Mustafa Bekri, hesabından yaptığı yazılı açıklamada, eski Genelkurmay Başkanının ailesiyle irtibata geçtiğini ve oğlundan Anan'ın serbest bırakıldığı ve şu an evinde olduğu bilgisini aldığını ifade etti.
Anan'ın ofis müdürü Mustafa eş-Şal ise "Evinize hoş geldiniz, geçmiş olsun." diyerek Anan'ın serbest bırakıldığını doğruladı.
Mısır makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Sami Anan, Mısır'da mart 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını kamuoyuna açıkladıktan üç gün sonra gözaltına alınmıştı.

Milletvekili, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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