Mısır'da Ezher'den yeni tip koronavirüs fetvası Açıklaması
Mısır'daki El-Ezher Büyük Alimler Heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla cuma ve camilerde cemaatle namaz kılınmaması yönünde cevaz verdi.
15.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:14
Mısır'daki El-Ezher Büyük Alimler Heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla cuma ve camilerde cemaatle namaz kılınmaması yönünde cevaz verdi.
Heyet tarafından verilen fetvada, "Kovid-19'un yayılmaması için cuma ve camilerde cemaatle namaz kılınmaması yönünde cevaz verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Heyetin fetvasında ayrıca, her namaz için ezan okunmasının ve ezanlara "Namazlarınızı evlerinizde kılın" şeklinde bir ibare eklenmesinin gerektiği belirtildi.
Öte yandan, Mısır yönetimi, Kovid-19 nedeniyle mahkemelerdeki tüm duruşmaların ertelenmesine karar verdi.
Ahbar el-Yevm gazetesinin Adalet Bakanı Amr Mervan'dan naklettiği habere göre, tüm duruşmalar pazartesiden itibaren 2 hafta ertelendi.
Mısır'da virüse yakalananların sayısı, pazar günü itibarıyla 110 olarak açıklanmıştı.
Heyet tarafından verilen fetvada, "Kovid-19'un yayılmaması için cuma ve camilerde cemaatle namaz kılınmaması yönünde cevaz verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Heyetin fetvasında ayrıca, her namaz için ezan okunmasının ve ezanlara "Namazlarınızı evlerinizde kılın" şeklinde bir ibare eklenmesinin gerektiği belirtildi.
Öte yandan, Mısır yönetimi, Kovid-19 nedeniyle mahkemelerdeki tüm duruşmaların ertelenmesine karar verdi.
Ahbar el-Yevm gazetesinin Adalet Bakanı Amr Mervan'dan naklettiği habere göre, tüm duruşmalar pazartesiden itibaren 2 hafta ertelendi.
Mısır'da virüse yakalananların sayısı, pazar günü itibarıyla 110 olarak açıklanmıştı.
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Kaynak: AA
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