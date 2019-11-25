Haberler » Güncel » - Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi - Haber

- Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi

- Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendiKAHİRE - Mısır'ın Asuan kentinde kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi.

25.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:19
- Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi
KAHİRE - Mısır'ın Asuan kentinde kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi.
Mısır'ın Asuan kentinde bir kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle Hüseyin Mersal Teknik Ortaokulunda 70 öğrenci zehirlendi. Zehirlenen öğrenciler olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Asuan Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle okulun tahliye edildiği aktarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi

Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 Karabük-kayıp iş insanı, çayda ölü bulundu
16:12 Spor kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
16:12 Çanakkale sahilinde 45 düzensiz göçmen yakalandı
16:07 Kadına şiddeti panoya yazdılar
16:07 Karesi Kent Konseyi'nden 'Kadın Medeniyettir' etkinliği
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:42 Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
25.11.2019 16:14:15