Mısır'da "Güzel Vaha" Zihinsel Engellilerin Umudu Oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 12:37



29 Kasım 2018 Perşembe 12:37

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Mısır'ın El-Feyyum kentinde zihinsel engelli öğrenciler için kurulan "Güzel Vaha" okulu"Güzel Vaha" okulunda eğitim gören öğrencilerOkulun kurucusu Yusuf Fevzi ile röportaj Mısır'ın El-Feyyum kentinde zihinsel engellilere hizmet veren özel okul, onları hem hayata hem de normal eğitim hayatına hazırlama konusunda umut ışığı oldu.Başkent Kahire'nin güneybatısına 100 kilometre uzaklıktaki kentte Hollandalı bir kadınla Mısırlı eşi tarafından kurulan "Güzel Vaha" Okulu bugün 45 öğrenciye hizmet veriyor.Önceden çömlek işiyle uğraştığı için Feyyum'a bağlı Fanus köyüne yerleşen Yusuf Fevzi ve eşi Carolina evlenmelerinin ardından kendilerini zihinsel engelli çocuklara adadı.Bu alanda aldığı eğitimden istifade eden Carolina bir okul kurarak hem zihinsel engelli çocuklara bir umut hem de ailelerine destek olmayı amaçladı. Bu amaçla öncelikle 2004 yılında bir arazi satın alarak işe başlayan Fevzi ailesi burada bir okul inşa etti.Daha sonra, Hollanda'nın Kahire Büyükelçiliği'nin sağladığı mali fonla birlikte okul, kuruluşundan 2 yıl sonra bugünkü halini aldı.AA muhabirine konuşan Fevzi, başlangıçta küçük bir sınıfta 3 öğrenci ve 2 öğretmenle başladıkları yolculukta bugün 45 öğrenci ve 35'in üzerinde öğretmenle yola devam ettiklerini, 20 öğrencinin de okula girebilmek için beklediğini söyledi.Çocukların algılama kapasitelerine göre düşük ve iyi düzeyli olmak üzere 2 kısma ayrıldığını ve sınıflardaki öğrenci sayısının da seviyelerine göre belirlendiğini belirten Fevzi, bazılarının aldığı eğitim sonucu büyük gelişme göstererek normal eğitim veren okullara girdiğini sözlerine ekledi.Kuş sesleri içinde eğitimŞehir gürültüsünden uzakta kuş seslerinin içinde gerçek bir vahayı andıran okulda eğitim 08.00'de başlayıp 13.00'de sona eriyor. Okulda çocuklara temel matematik işlemlerinin yanı sıra iletişim, adabı muaşeret, renkleri birbirinden ayırt etme ve yiyeceklerin isimlerini ezberleme gibi alanlarda eğitim veriliyor.Okulda kız öğrencilere de misafir ağırlama, yemek pişirme ve tek başlarına alışveriş yapma konusunda eğitim veriliyor.Okulda ayrıca öğrencilere, kümes havyanı yetiştirme, yumurta satma ve Feyyum'da yaygın olan çömlek işinde çalışma gibi basit projeler kanalıyla para kazanmalarını sağlayacak araçlar da temin ediliyor.Yaşları 4 ila 20 arasında değişen çocuklara hizmet veren okulda eğitim ücreti olarak ise yılda yaklaşık 45 dolar alınıyor.