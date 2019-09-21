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Mısır'da halk Sisi'ye karşı ayaklandı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi karşıtı yüzlerce kişi, protesto gösterileri için sokağa çıktı. Başkent Kahire'de halkın 'Arap Baharı'nın simgelerinden olan Tahrir Meydanı'na yürümesi dikkat çekti.

21.09.2019 00:41Mısır'da halk Sisi'ye karşı ayaklandı

Mısır halkı, başta başkent Kahire'de olmak üzere çeşitli şehirlerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi protesto için sokaklara döküldü. Protestocular, "Özgürlük, adalet, tek halk tek ordu, Sisi artık yeter" sloganları atarak Sisi'nın istifasını istedi. Başkentte halkın 'Arap Baharı'nın en önemli simgelerinden olan Tahrir Meydanı'na yürümesi ise dikkat çekti.

PROTESTOLAR TAHRİR MEYDANI'NDA BAŞLADI

Mısır'da akşam saatlerinde Tahrir Meydanı'nda Abdulfettah el Sisi'ye karşı protesto gösterileri başladı. Polis ise protestocuları gözaltına almaya başladığı bildirilirken, meydan etrafındaki dükkanlar ise kepenk kapattı. Tahrir Meydanı'nda ve sokaklarda halk kalabalığı giderek artarken, polis ise gözaltılara başladı.

NE OLMUŞTU?

İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çağırmıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "yeter Sisi" hashtag'i altında toplanan halk, "meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.


Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Kahire, Dünya

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