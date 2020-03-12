- Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı
- Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı Mısır'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
12.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:19
- Mısır'da iki yolcu treni çarpıştı: 13 yaralı
KAHİRE - Mısır'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Mısır'ın başkenti Kahire 'nin Gize semtinde 2 yolcu treni çarpıştı. Mısır sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine 17 ambulansın sevk edildiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Kaza sonrası tüm demiryollarındaki seferleri durdurmaya karar verildi.
KAHİRE - Mısır'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Mısır'ın başkenti Kahire 'nin Gize semtinde 2 yolcu treni çarpıştı. Mısır sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine 17 ambulansın sevk edildiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Kaza sonrası tüm demiryollarındaki seferleri durdurmaya karar verildi.
Kaynak: İHA
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