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Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı

Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp'a ait yolcu uçağı, Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra alev aldı.

10.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:05Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı
Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp'a ait yolcu uçağı, Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra alev aldı.

Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp'a ait yolcu uçağında Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yangın çıktı. Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın sol iniş takımının alev aldığı belirtildi. Açıklamada, kısa sürede müdahale edilmesi sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi. SkyUp'dan yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle uçaktaki 189 yolcu ve 7 mürettebatın tahliye edildiği, olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. - KAHİRE

Şarm El Şeyh, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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