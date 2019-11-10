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- Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı

- Mısır'da iniş yapan uçak alev aldıKAHİRE - Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp'a ait yolcu uçağı, Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra alev aldı.

10.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:13
- Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı
KAHİRE - Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp'a ait yolcu uçağı, Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra alev aldı.
Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp'a ait yolcu uçağında Mısır'daki Şarm El Şeyh Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yangın çıktı. Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın sol iniş takımının alev aldığı belirtildi. Açıklamada, kısa sürede müdahale edilmesi sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi. SkyUp'dan yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle uçaktaki 189 yolcu ve 7 mürettebatın tahliye edildiği, olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.
- Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı

Şarm El Şeyh, Güncel

Kaynak: İHA


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