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Mısır'da işçileri taşıyan otobüs kamyonetle çarpıştı: 18 ölü

Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.

28.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:14 Mısır'da işçileri taşıyan otobüs kamyonetle çarpıştı: 18 ölü
Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.
Mısır'ın devlet gazetelerinden Cumhuriyet'in haberine göre, Dumyat-Port Said yolunda işçileri taşıyan otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucunda 18 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İşçilerin, Post Said'deki bir giyim fabrikasında çalıştıkları kaydedildi.
Kazayla ilgili Sağlık veya İçişleri bakanlıklarınca her hangi bir açıklama yapılmadı.
Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre, Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada ise 180 ülke arasında 109'uncu sırada yer alıyor.

Güncel

Kaynak: AA

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