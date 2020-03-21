Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10'a yükseldi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 2 kişi artarak 10'a yükseldi.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 68 yaşındaki bir kadın ile 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, 9 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısının ise 294'e yükseldiği kaydedildi.Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA