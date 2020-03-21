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Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10'a yükseldi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 2 kişi artarak 10'a yükseldi.

21.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:24
Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 10'a yükseldi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 2 kişi artarak 10'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 68 yaşındaki bir kadın ile 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, 9 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısının ise 294'e yükseldiği kaydedildi.
Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık

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