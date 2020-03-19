Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7'ye yükseldi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 7'ye yükseldi.
19.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:24
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 7'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 68 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mücahid, 46 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının 256'ya yükseldiğini aktardı.
Bakanlık Sözcüsü ayrıca virüs tespit edilen kişilerden 28'inin iyileştiğini belirtti.
Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 olarak açıklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 68 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mücahid, 46 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının 256'ya yükseldiğini aktardı.
Bakanlık Sözcüsü ayrıca virüs tespit edilen kişilerden 28'inin iyileştiğini belirtti.
Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 olarak açıklanmıştı.
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Kaynak: AA