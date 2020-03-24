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Mısır'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

Mısır'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

24.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:04
Mısır'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Mısır'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Başbakan Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlem paketini açıkladı.
Ülke genelinde 19.00-06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Mebduli, sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında 4 bin cüneyhe (yaklaşık 250 dolar) kadar para ve hapis cezası verileceğini kaydetti.
Medbuli ayrıca koronavirüs önlem paketinde restoranların sadece paket servis hizmetinin devam etmesi, hükümet dairelerindeki çalışmaların askıya alınması, kulüp ve gençlik merkezleri ile cuma ve cumartesi günleri de tüm dükkan ve mağazaların kapatılması, eğitime 15 gün daha ara verilmesi maddelerinin yer aldığını söyledi.
Başbakan Mebduli, ülkede hala virüsün kontrol altına alınabilecek aşamada olduğunu ve hükümetin gerekli tüm önlemleri aldığını sözlerine ekledi.
Mısır Sağlık Bakanlığı dün ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 19, vaka sayısını ise 366 olarak açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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