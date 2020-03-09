Mısır'da koronavirüs vaka sayısı 55'e yükseldi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55'e yükseldi.
09.03.2020 02:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 02:24
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55'e yükseldi.
Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, televizyona yaptığı açıklamada, yeni vakaların tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının toplam 55'e yükseldiğini belirtti.
Mücahid, son tespit edilen 7 kişiyle sayının 48'den 55'e çıktığını belirtti.
Mısır makamları, cumartesi günü yaptığı açıklamada, daha öncekilerin dışında Nil Nehri üzerinde bir turistik gemideki yolculardan 33 kişinin virüse yakalandığının tespit edildiğini açıklamıştı.
Öte yandan Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.
Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, televizyona yaptığı açıklamada, yeni vakaların tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının toplam 55'e yükseldiğini belirtti.
Mücahid, son tespit edilen 7 kişiyle sayının 48'den 55'e çıktığını belirtti.
Mısır makamları, cumartesi günü yaptığı açıklamada, daha öncekilerin dışında Nil Nehri üzerinde bir turistik gemideki yolculardan 33 kişinin virüse yakalandığının tespit edildiğini açıklamıştı.
Öte yandan Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Nil Nehri, Güncel
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