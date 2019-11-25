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Mısır'da mahkeme 7 sanık hakkında idam kararı verdi

Mısır'da mahkeme "şiddet olaylarına karıştıkları" iddiasıyla yargılanan 7 sanığın idamına hükmetti.

25.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:18Mısır'da mahkeme 7 sanık hakkında idam kararı verdi
Mısır'da mahkeme "şiddet olaylarına karıştıkları" iddiasıyla yargılanan 7 sanığın idamına hükmetti.
Ülkedeki devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, kamuoyunda " hücresi" olarak bilinen davanın duruşması başkentteki Kahire Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme heyeti sanıklardan 7'sini idam cezasına çarptırırken 3 kişi hakkında 15'er, 15 kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası verdi, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.
Savcılık sanıkları "yasa dışı bir örgüte üye olmak, silah ve patlayıcı bulundurmak ve biri polis şefi 7 polisi öldürmekle" suçlamış, ancak sanıklar kendilerine yöneltilen tüm bu suçlamaları reddetmişti.
Kararın nihai olmadığı, Mısır yasalarına göre sanıkların 60 gün içerisinde itiraz edebileceği belirtildi.
Başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan bölgesi karakolunda görev yapan polisleri taşıyan araca 8 Mayıs 2016'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava, kamuoyunda "Hilvan hücresi" olarak isimlendiriliyor.

Hilvan, Güncel

Kaynak: AA

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