Haberler » Güncel » Mısır'da Mübarek'in oğullarına 'borsa manipülasyonu' davasında beraat - Haber

Mısır'da Mübarek'in oğullarına "borsa manipülasyonu" davasında beraat

Mısır mahkemesi, kamuoyunda "borsada manipülasyon" olarak bilinen davada yargılanan devrik lider Hüsnü Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal Mübarek'in yanı sıra 7 kişi hakkında beraat kararı verdi.

22.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:04Mısır'da Mübarek'in oğullarına
Mısır mahkemesi, kamuoyunda "borsada manipülasyon" olarak bilinen davada yargılanan devrik lider Hüsnü Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal Mübarek'in yanı sıra 7 kişi hakkında beraat kararı verdi.
Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, Kahire Ceza Mahkemesinde bugün Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal'in "borsada manipülasyon" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
Duruşmada mahkeme, Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal Mübarek hakkında beraat kararı verdi.
Mısır'da 2012 yılında Mübarek'in oğulları, 7 iş adamı ve Mısır Ulusal Bankasının eski yönetim kurulundan 2 kişi, bankanın satışından 140 milyon dolar haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.
Mahkeme, 20 Eylül 2018'deki duruşmada Ala ve Cemal Mübarek'in tutuksuz yargılanmasına ve mali teminatla salıverilmesine hükmetmişti.

Hüsnü Mübarek, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:30:57