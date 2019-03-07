07 Mart 2019, 16:07
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Mısır'da Müslüman Kardeşler Mensubu 7 Kişi Öldürüldü

Mısır

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde güvenlik güçleri ve Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu belirtilen silahlı grup arasında çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 7 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde güvenlik güçleri ve Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu belirtilen silahlı grup arasında çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 7 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Mısır İçişleri Bakanlığı başkent Kahire yakınlarındaki Giza bölgesinde bir kamyonete güvenlik güçleri tarafından yapılan dur ihtarına uyulmadığını, çıkan çatışmada Müslüman Kardeşler mensubu 3 kişinin öldürüldüğünü, bir polis memurunun da yaralandığını bildirdi. Bakanlık, gruba mensup 4 kişinin ise 6 Ekim'de güvenlik güçlerinin düzenlediği bir baskında öldürüldüğünü açıkladı. - KAHİRE Kahire, Mısır, Müslüman Kardeşler, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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