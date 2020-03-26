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Mısır'da nakliye aracı yolda kalan araçlara çarptı: 15 ölü

Mısır'da bir nakliye aracı, kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmesinin ardından yolda kalan 14 araca çarptı.

26.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:21
Mısır'da nakliye aracı yolda kalan araçlara çarptı: 15 ölü
Mısır'da bir nakliye aracı, kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmesinin ardından yolda kalan 14 araca çarptı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Mısır'da korona virüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmesinin ardından trafik durma noktasına gelirken, bazı araçlar yollarda kaldı. Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde bir nakliye aracı, kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmesinin ardından yolda kalan 14 araca çarptı. Kaza sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları hastanelere kaldırırken, Gize polisi ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Mısır makamlarının, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında 15 gün boyunca ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı dün yürürlüğe girmişti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahire, 3. Sayfa

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